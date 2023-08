Leichen in der Donau: Obduktionsergebnis liegt vor

Ein Polizeisprecher bestätigte der APA, dass der Mann durch Ertrinken starb. Seine Leiche war am Montag dieser Woche ebenfalls in der Neuen Donau in der Nähe der gleichnamigen U6-Station gefunden worden.

In einem ersten Obduktionsergebnis war der Ertrinkungstod des Fünfjährigen festgestellt worden. Die Leiche war am vergangenen Samstagabend von der Wasserpolizei in der Neuen Donau entdeckt und anschließend als der seit dem 6. August vermisste Bub identifiziert worden.