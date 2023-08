Fünfjähriger tot in Donau gefunden: Polizei sucht weiter nach Vater

Nachdem die Leiche eines fünfjährigen am Sonntag in der Donau gefunden wurde, sucht die Polizei weiter nach dem Vater des Kindes. Der Mann hatte in der vergangenen Woche seien Ex-Frau in Liesing mit einem Hammer attackiert und verletzt. Zeugen konnten der Frau jedoch helfen und sie überlebte den Angriff.

Eigentlich war der Libyer in die Wohnung seiner Ex-Frau gekommen, um den geneinsamen Sohn nach einem Besuchswochenende zurück zu bringen. Den Fünfjährigen hatte er aber nicht dabei. Der Vater und die Mutter teilten sich das Sorgerecht, weswegen im Raum stand, dass er das Kind ins Ausland gebracht haben könnte.

Die tragische Wende kam dann nach dem Leichenfund am Sonntag.

