Leiche zerstückelt: Tatort-Wohnung illegal weitervermietet

Auf KURIER-Anfrage bei der Hausverwaltung zeigte man sich erstaunt. Man wusste nicht, dass sich der Fall, über den seit Tagen in den Medien berichtet wird, im eigenen Haus abgespielt hat. Am Freitag erreichte der KURIER den Hauseigentümer, der die Sache aufklärte: „Wir wussten nicht, dass die Wohnung wieder vermietet wurde. Das dürfte illegal auf privater Basis gemacht worden sein.“ Der Mieter, der nach wie vor im Vertrag aufscheint, ist das Opfer. Der Tunesier war seit dem 1. Dezember vergangenen Jahres in der Wohnung gemeldet.

Verdächtige als Vermieterin?

Wer nun die Untermieter in die Wohnung geholt hat, ist unklar. Die zuständige Hausverwaltung will den Fall so schnell wie möglich aufklären. Denkbar wäre es, dass die verdächtige Szilvia P. selbst die Untervermietung veranlasst hat. Ein Nachbar erzählte beim KURIER-Lokalaugenschein, dass in den vergangenen Tagen in einer Wohnung Malerarbeiten stattgefunden hätten.