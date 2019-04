Leiche zerstückelt: Nach 40 Tagen wird nun ermittelt

Leichenteile in Kanal

Die angebliche Täterin sitzt derzeit in Ungarn in Haft, wo sie die Leiche nach dem Mord hingebracht werden soll. Die gebürtige Ungarin soll sich ihrer Mutter anvertraut haben, woraufhin die Frauen zehn Liter Salzsäure in einem Supermarkt gekauft und versucht haben soll, die Überreste des 32-Jährigen zu vernichten.

Weil das aber nicht klappte, sollen sie die Leichenteile schließlich in einen Kanal geworfen haben. Dort machte ein Bub bei einem Radausflug später den grausigen Fund, was die Ermittlungen in Gang setzte. Die fanden über Wochen hinweg aber nur in Ungarn statt, weil die dortigen Behörden keine Amtshilfe in Österreich anforderten.