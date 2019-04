Zerstückelter Arzt-Sohn: Die Puzzleteile eines Kriminalfalls

4. Die Justiz

Nina Bussek von der STA bestätigte am Donnerstag, dass die Ergebnisse der Ermittlungen am Tatort bereits an die ungarischen Behörden weitergegeben wurden. Offen ist aber, wo der Prozess gegen die Verdächtige geführt werden soll. Derzeit sitzt sie in Ungarn in U-Haft. Weil der Tatort aber eben Wien sein soll, wäre es durchaus möglich, dass ihr hier der Prozess gemacht wird.