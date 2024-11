Lehrermangel: So viele Stellen sind derzeit in Wien unbesetzt

In Wien sind rund 1,5 Prozent der Lehrerstellen derzeit unbesetzt. Das hat Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Donnerstag im Landtag mitgeteilt.

Insgesamt sind aktuell 16.528 Landeslehrerinnen und -lehrer in der Bundeshauptstadt beschäftigt. Der Ressortchef verwies auch auf die Anstellungen zu Schulbeginn. 1.600 Lehrkräfte hätten zuletzt neu angefangen. "Eine gewaltige Anzahl", wie er versicherte.

Die Vakanz von 1,5 Prozent sei im Rahmen dessen, was auch in großen Betrieben oder in der Verwaltung üblich sei, hielt er fest. Lücken täten sich vor allem durch Pensionierungen während des Schuljahres oder durch Karenzen auf. Schwierig sei die Situation auch dadurch, dass immer mehr Personen nur Teilzeit arbeiten möchten, erläuterte er.