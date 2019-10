Lehrergewerkschaft beklagt Chaos zum Schulstart

"Wir haben einen Schulbeginn gehabt, der seinesgleichen sucht", sagt Thomas Krebs, Vorsitzender des Zentralausschusses der Wiener Pflichtschullehrern an den Wiener Pflichtschulen. Krebs meint seinen Satz nicht positiv - ganz im Gegenteil. "Es gibt derzeit so viele Baustellen gleichzeitig, dass wir kaum damit gerechnet haben, dass wir den Schulstart noch irgendwie schaffen." Es sei nur der Ausdauer und der Hartnäckigkeit der Direktoren und Lehrer zu verdanken, dass nicht das totale Chaos ausgebrochen sei.

Verantwortlich für das Durcheinander seien Reformen, die nicht durchdacht und zum Teil schlecht umgesetzt worden seien. Das betreffe drei Bereiche: die Verwaltungsreform, die neue Ausbildung der Lehrer sowie das neue Dienstrecht. Schuld an dem Chaos seien die ehemaligen SP-Bildungsministerinnen Gabriele Heinisch-Hosek und Sonja Hammerschmid. Was Krebs vergisst zu sagen: Die Reformen wurden unter der großen Koalition mit Einverständnis der ÖVP beschlossen.

Keine Zuständigkeiten

Besonders zu Schulbeginn seien die bisherigen Bezirksschulinspektionen im Dauereinsatz gewesen: "Wenn im August Eltern in den Schulen waren, weil sie einen Schulplatz benötigt haben, sind sie bisher zum Inspektor gegangen. Nur: Diese Einrichtung gibt es nicht mehr, und man weiß auch nicht wohin man die Eltern schicken soll", erläutert Krebs. In der Wiener Bildungsdirektion heißt es dazu: „Es ist völlig klar, dass große Reformen nicht an einem Stichtag abgeschlossen sind, das ist eine längere Entwicklung.“Für weiteren Unmut sorgt auch die überbordende Bürokratie in der Verwaltung.