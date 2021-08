Lebenslange Haft für Mord an Ehefrau in Wien-Favoriten

Ein 52-jähriger Mann ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der gebürtige Syrer soll die um sieben Jahre jüngere Frau am 3. Februar 2021 mit einem Obstmesser in der ehelichen Wohnung in Favoriten erstochen haben. Die Stiche in den Hals gab der Angeklagte vor einem Schwurgericht zu, bestritt jedoch die Tötungsabsicht.

„Es ist keine Geschichte der Eifersucht“, hatte der Angeklagte eingangs des Verfahrens erklärt. Er habe die 45-Jährige geliebt. Sie habe sich aber nicht in seinem Sinne benommen, habe beispielsweise „die ganze Zeit am Handy geschrieben“. Das habe für Streit gesorgt: „Ich wollte nicht, dass sie eine schlechte Art kriegt. Ich wollte, dass sie sich auf uns konzentriert. Sie hat ja sonst niemanden.“

Eheprobleme nach Flucht

Das Paar hatte 2002 in Syrien geheiratet, 2003 kam ein Sohn zur Welt, 2014 flüchtete der Mann - angeblich auf Betreiben seiner Ehefrau - nach Wien, zwei Jahre später ließ er Frau und Kind nachkommen.