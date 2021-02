Frau erstochen: Mann nennt Scheidung als Motiv

Er lief mit blutigen Händen über den Stefan-Fadinger-Platz in Wien-Favoriten und hielt eine Polizeistreife an. Kurz davor soll der 52-jährige Syrer in einer nahen Wohnung in Favoriten am Mittwoch seine 45-jährige Ehefrau erstochen haben.

Er wollte gerade Frühstück machen und habe mit einem Messer einen Apfel geschnitten. Zwischen ihm und der Frau sei es zum Streit gekommen, sie habe ihn beschimpft, ihn angespuckt und ihm den Apfel ins Gesicht geworfen. Daraufhin habe er das Gemüsemesser gegen die Frau gerichtet. So soll der Verdächtige versucht haben, gegenüber der Polizei die Tat zu legitimieren.