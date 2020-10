Lebensretter: Zeugen und Polizisten reanimieren Mann

Bei einem Spaziergang mit seiner Ehefrau brach ein 81-Jähriger bereits Anfang Oktober in Wien-Döbling plötzlich leblos zusammen. Zwei Passanten sahen die Situation und griffen sofort ein. Florentine K. (24) und Igor W. (25) hatten sich gerade mit einer Wandergruppe in der Nähe aufgehalten. Die beiden leisteten sofort Erste Hilfe, begannen mit einer Herz-Druck-Massage und verständigten per Notruf die Einsatzkräfte.

Beamte der Bereitschaftseinheit übernahmen kurze Zeit später die Versorgung des Mannes. Die Polizisten führten die Herz-Druck-Massage fort und setzten auch einen Defibrillator ein. Der Mann wurde danach von den Teams der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Dank der couragierten Hilfe der beiden Ersthelfer und der Einsatzkräfte vor Ort hat der Mann überlebt. Er konnte nach einigen Tagen wieder das Krankenhaus verlassen.

