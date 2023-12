Problemzone Ladezone: Ein Rechner soll’s richten

Dabei handelt es sich um eine Software, die berechnet, an welchen Orten, in welcher Länge und in welcher Dauer Ladezonen zweckmäßig wären. Einsatzbereit soll das System im Sommer 2024 sein. Derzeit wird der Rechner im 6. Bezirk – auf dem Loquaiplatz und in der Windmühlgasse – getestet.

Kein Wunschkonzert

Am Loquaiplatz kommen dabei sogar Messgeräte zum Einsatz, die rund um die Uhr aufzeichnen, wie die Ladezonen belegt sind. „Ziel ist die möglichst optimale Bedienung der Nachfrage und die möglichst optimale Nutzung der Fläche“, sagt Spartenobmann Sertic. „Aber das wird kein Wunschkonzert – sonst bräuchte man alle 150 Meter eine Ladezone.“

Sind Ladezonen überbelegt, klagen die Unternehmer. Sind sie unterbelegt, ruft garantiert am nächsten Tag ein Anrainer an und will dort parken. Klar ist, dass auch der Ladezonenrechner nicht alle Probleme lösen können wird. Zwischen infrastruktureller Notwendigkeit und politischer Umsetzbarkeit wird man bei Ladezonen wohl auch künftig Kompromisse schließen müssen.