Ladendiebin ging mit präparierten Taschen auf Diebestour

Eine 41-jährige Rumänin und ihr Komplize wurden am Dienstag gegen 18.30 Uhr von einem Ladendetektiv in der Favoritenstraße beobachtet, wie sie verschiedene Kosmetikartikel in ihre Taschen gesteckt haben sollen. Anschließend sollen sie ohne zu zahlen durch den Kassenbereich des Drogeriemarkts das Geschäft verlassen haben.

Der Ladendetektiv wollte die Beiden anhalten, der Mann konnte aber flüchten. Die 41-Jährige konnte der Ladendetektiv bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Die Frau wurde von den Beamten festgenommen und die offenbar präparierte Tasche sowie die gestohlenen Gegenstände sichergestellt. Die Frau war geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

