Sechs "Klosterschüler" und ein Terrorprozess

Der Chauffeur

Arijanit F. (23)

Am 21. Juni 2020 fuhr der Kosovare mit Kujtim F. in die Slowakei in ein Waffengeschäft. Der spätere Attentäter wollte Munition für eine Kalaschnikow kaufen. Laut Verfassungsschutz sei er schon mit 15 in radikalen Kreisen verkehrt. Eine Warnung slowakischer Behörden danach blieb ungehört.

Der alte Freund

Ismail B. (22)

Er wuchs im selben Wohnkomplex wie Kujtim F. auf, kannte ihn seit Jugendtagen. Er war am Tag des Anschlags bei ihm. Angeblich, um ein Buch zurückzugeben. Laut Anklage soll er aber bei den Vorbereitungen geholfen und ihn bei der Auswahl des Anschlagsziels unterstützt haben.

Der Reisebegleiter

Burak K. (24)

Er wollte schon in der Vergangenheit mit Kujtim F. nach Syrien reisen. Was misslang. Im Prozess wurden die beiden jungen Männer 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt (und vorzeitig entlassen). Er soll falsche Dokumente für Kujtim F.’s geplante Flucht besorgt haben.

Der Mitbewohner

Hedayatollah Z. (28)

Fünf seiner Cousins reisten bereits zum IS nach Syrien. Vier starben, einer sitzt in Haft. Er wohnte zuletzt in der Wohnung von Kujtim F. Seine DNA wurden auf den Waffen gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er auch bei der Munitionierung geholfen hat.

Der Waffendealer

Adam M. (32)

Er soll dem Attentäter die Waffen vermittelt und übergeben haben. Laut Ermittlungen zahlte Kujtim F. 3.000 Euro dafür. 500 Euro sollen als Vermittlungsgebühr an Adam M. geflossen sein. Er gesteht den Waffendeal im Prozess zu. Wofür die Waffen gedacht waren, hätte er nicht gewusst.

Der Häfn-Kumpane

Ishaq F. (22)

War laut Anklage ebenfalls in die Abwicklung des Waffen- und Munitionskaufs verwickelt. Er kannte Kujtim F. aus dem Gefängnis und half ihm auch von dort. Schon damals soll ihm F. gesagt haben: „Ich werde für Neuigkeiten sorgen. Wenn ich rauskomme, mache ich einen Anschlag.“