Ladendieb flüchtete vor Security, lief aber der Polizei in die Arme

Die Wiener Polizei hat Mittwochabend eineinhalb Stunden nach einem räuberischen Diebstahl den mutmaßlichen Täter gefasst. Die Beamten wurden zu einer Lärmerregung in einem Park in der Mollardgasse in Mariahilf gerufen. Als Verursacher entpuppte sich jener Mann, der zuvor mit einem Messer bewaffnet Lebensmittel aus einem Supermarkt mitgehen ließ. Der 28-Jährige wurde festgenommen.

Am Mittwochnachmittag soll der Ungar mit einem Begleiter in einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße Energydrinks, Whiskey, Curryreis und Schokolade mitgehen haben lassen. Einem Security fiel der Diebstahl auf und er stellte die Männer zur Rede. Daraufhin zückte der 28-Jährige ein Messer und trat mit seinem Komplizen die Flucht an.

In dem Park wurden noch Teile des Diebesgut sichergestellt. Der zweite Täter konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Der Ungar wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.