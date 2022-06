Ladendetektiv legt gesuchter Seriendiebin das Handwerk

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass eine Seriendiebin gefasst werden konnte. Er beobachtete am Donnerstagnachmittag, wie eine 41-jährige Slowakin vier Parfumflaschen in eine Tasche steckte und den Drogeriemarkt am Wiener Hauptbahnhof ohne zu zahlen verlassen wollte.

Der Ladendetektiv stoppte die Frau und alarmierte die Polizei. Diese nahmen die Frau fest und stellte eine für Ladendiebstahl präparierte Einkaufstasche sicher.

Im Zug der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen die Frau bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl bestand. Die Frau verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: