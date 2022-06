Nach sechs Jahren: Abschiebung statt Matura

Das BFA entscheidet, ob Personen, die ausgewiesen werden, mit einem Einreiseverbot belegt werden. Im Falle von Ajlas Familie wurden sie und ihre Mutter mit drei, der Bruder mit vier und der Vater mit fünf Jahren Einreiseverbot belegt, nur die 10-jährige Schwester nicht.

Ob das Einreiseverbot als „Lex Tina“ zu sehen sei, um eine neuerliche medienwirksame Rückkehr einer abgeschobenen Schülerin zu verhindern, wie im Fall der Georgierin, wurde nicht beantwortet: Zu Einzelfällen gebe es aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft, so das BFA.

Onkel in Wien würde für Ajla sorgen

„Ich habe große Angst, weiß nicht, was mich erwartet“, schildert Ajla, „ich bin hier zu Hause, ich brauche die Matura, um studieren und einen Job bekommen zu können.“ Was sie gar nicht versteht: „Die Richterin hat angeführt, wir seien nicht integriert und ich hätte nicht gearbeitet. Wie soll ich neben der Schule arbeiten?“ Um ihren Unterhalt müsse sich der Staat keine Sorgen machen, so die 19-Jährige: „Ich kann bei meinem Onkel wohnen, der bürgt für mich und kommt für alles auf, was ich brauche.“ Ajla hofft noch auf ein Einlenken der Behörden, das Einreiseverbot will sie juristisch bekämpfen.