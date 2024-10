Kurz und diffus: Komet "Tsuchinshan-Atlas" zeigt sich in Wien

"Komet mit freiem Auge sichtbar" tönte es kurz nach 19.15 Uhr auf der Sophienalpe in Wien-Penzing. Ein paar Dutzend Amateurastronomen und Interessierte hatten sich auf dem beliebten Beobachtungspunkt am Rande Wiens versammelt, um einen Blick auf den Kometen "C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas" zu erhaschen.

Das Warten hat sich gelohnt

Lange verwehrte eine hartnäckige Wolkenbank die Aussicht, doch am Ende hatte sich das Warten gelohnt, auch wenn sich der Schweifstern nur kurz und relativ diffus zeigte.

Just im Westen lag bereits um 18.00 Uhr unbeweglich eine lang gezogene Wolkenbank, genau dort, wo "Tsuchinshan-Atlas" in der Abenddämmerung zu sehen sein sollte. "Warten auf das Wolkenwindow of Opportunity" lautete also das Motto der "Kometenjäger". Die Hoffnung hielt der breite, von der untergehenden Sonne orange beleuchtete wolkenlose Streifen am Horizont aufrecht, wo sich der Schweifstern kurz vor dem Untergehen zeigen könnte.