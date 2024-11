Kuriosum: Wiener „Hunde-Sheriffs“ ohne Gackerl-Lizenz

Kein Trupperl fürs Gackerl: Da waren wohl einige nationale und auch internationale Medien etwas vorschnell, die die „Hunde-Sheriffs“ auch als Kampftruppe gegen den leidigen Hundekot betitelten. Auch wenn es unglaublich klingt, aber der neue Wachkörper darf hier gar nicht strafen. „Das Wiener Hunde-Team ist nicht für Hundekot zuständig, da dieser Tatbestand nicht in den Vollzug des Wiener Tierhaltegesetzes fällt“, erklärt Amtstierärztin Susanne Drechsler. Gackerl-Sünder fallen nämlich unter das Reinhaltegesetz und damit sind (außer der Polizei) die städtischen Waste Watcher zuständig. Aber auch Amtshilfe ist nicht vorgesehen: Wird Herrchen oder Frauchen in flagranti ertappt, komme es zwar zur Aufforderung der Trümmerl-Beseitigung, aber „eine Aufnahme und Weitergabe der Daten erfolgt nicht“, so Drechsler. Immerhin: Seit es die Kapperl-Kollegen der MA48 gibt (nämlich seit 2008) und damit Strafen ab derzeit 50 Euro, ist das Hundekot-Problem in Wien merklich kleiner geworden.

Öffentliche Parks

Zwei sind sich nicht grün: Ein schier unlösbares Problem stellen indes Hunde in öffentlichen Parks dar. Und da gibt es in Wien eine groteske Gesetzeslücke. Denn die Vierbeiner dürfen auf keinen Fall in Wiesen laufen – selbst, wenn sie angeleint und Hunde prinzipiell erlaubt sind (etwa im Rathaus- oder Türkenschanzpark).

So schreibt es jedenfalls §5 der Grünanlagenverordnung vor. Die Strafen könnten mit bis zu 700 Euro auch durchaus happig sein. Könnten. Denn tatsächlich gibt es niemanden, der diese Verordnung auch exekutiert. Das Hunde-Team winkt wiederum ab, die Stadtgärten verweisen auf die Polizei – doch die Exekutive sagt klipp und klar: „Für Verstöße gegen die Grünanlagenverordnung ist ausschließlich der Magistrat zuständig.“ Ergo wird niemand gestraft.