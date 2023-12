Hundesheriffs im Anmarsch: Im Februar startet das "Wiener Hunde-Team"

57.000 Hunde sind in Wien gemeldet, woraus sich ergibt, dass jeder 35. Bewohner dieser Stadt auf den Hund gekommen ist. Das ist zum einen erfreulich, wie Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky ausführt: "Der Hund ist Teil der Familie, regt die Menschen zu mehr Bewegung an und ist auch ein wichtiges Bindeglied für soziale Kontakte."

Anlass für Problemsituationen

Andererseits geben Hunde – so wie in anderen Großstädten auch – öfters auch Anlass für Problemsituationen. Das nicht gefährliche, aber nachhaltig belastende Problem erklärt Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts, so: "In Wien werden jedes Jahr 500 Hunde ohne Besitzer aufgegriffen. Bei 60 Prozent können wir den Hundehalter nicht mehr eruieren."