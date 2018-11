KURIER-Gewinnspiel: Mit der Flexity-Bim um den Ring

In den vergangenen Monaten wurde der Flexity auf Herz und Nieren getestet. Die beiden am Bahnhof Favoriten stationierten Garnituren absolvierten bereits Testfahrten von mehr als 4000 Kilometern und wurden in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien in Simmering sowie im Klima-Wind-Kanal intensiver Tests unterzogen (der KURIER berichtete). Techniker, Mechaniker und IT-Experten überprüften Brems- sowie Beschleunigungsverhalten und führten Lärmmessungen durch.

Um den Fahrkomfort für die Fahrgäste zu erhöhen wurden auch Behindertenverbände in die Tests eingebunden. Neuartige Eltern-Kind-Sitze, zusätzliche Rollstuhl- und Kinderwagenplätze sowie eine serienmäßige Klimaanlage mit höchster Energieeffizienz sollen für noch mehr Kundenzufriedenheit sorgen.