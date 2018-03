Allwettertest für neue Flexity-Straßenbahn

„Wir machen Wetter auf Be stellung“, sagt Gabriel Hal ler, der wissenschaftliche Leiter der RTA-Fahrzeugversuchsanlage in Floridsdorf. Im weltweit einzigen Klima-Wind-Kanal für Tests an Schienenfahrzeugen könne „alles simuliert werden, was in bewohnten Gebieten auftreten kann: Temperaturen von minus 45 bis plus 60 Grad, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit, Regen, Schnee, Vereisung und Windgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h“.

Davon profitieren auch die Fahrgäste der Wiener Linien. Denn zurzeit steht hier die neue Bim-Generation – die von Bombardier entwickelte Flexity-Straßenbahn – auf dem Prüfstand. Ende 2018 soll sie in Betrieb genommen werden.