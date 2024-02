Mit einem Pfiff, so hoch, dass ihn die Menschen gar nicht mehr hören können, will sich ein Wiener Künstler einen neuen Weltrekord sichern. Kunstpfeifer Sirus Madjderey tritt in wenigen Wochen an, um diesen höchsten, je auf der Welt von einem Menschen erpfiffenen Ton aus seinen Lippen zu pressen.

Viele kuriose und fulminante Auftritte bestritt der vielseitige Musiker, der zehn Jahre Violinist war und dann Kunstpfeifer wurde, schon. Sogar einen Stockerlplatz bei der Vorausscheidung zur Kunstpfeif-WM in Tokio errang der Autodidakt bereits.