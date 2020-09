Kunst am Bau: Werke von Künstler Golif erstmals in Wohnanlage

Bei den Kunstwerken handelt es sich um Personen, die dabei etwas an den Künstler selbst erinnern. "In jedem Kunstwerk ist auch ein Teil von mir drin", sagt der Tiroler, bei der Enthüllung der Kunstwerke am Freitag.

„Die Figuren beschäftigen sich mit den Bewohnern selbst. Die Menschen die hier jeden Tag ein- und ausgehen, sollen sich darin selbst wiedererkennen." Seine Gemälde sind größtenteils Personen und erinnern an düstere Figuren in Grafik-Novels.

Wandgemälde in ganz Wien

In einem Wohnhaus ist der Künstler damit zum Ersten Mal vertreten. In Wien ist er längst kein Unbekannter mehr. Seine Wandgemälde sind an zahlreichen Hauswänden in der ganzen Stadt zu sehen, etwa am Hernalser Gürtel oder in St. Marx. Ein überdimensionales Gemälde findet sich in Korneuburg auf einem Getreidespeicher. In Neu-Marx hat der Urban-Art-Künstler im Jahr 2006 mit seiner Bodenarbeit "The Observer", das größte Graffiti der Welt geschaffen.

Wer mit offenen Augen durch Wien geht, kommt oft nicht an ihr vorbei: Die Kunst am Bau. Die Tradition den Wiener Gemeindebau mit Kunstwerken zu verschönern geht bereits bis in die 1920er Jahre zurück.