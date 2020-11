Kritik am Wiener Reparaturbon: "Schiefe Optik", "verhunzte" Maßnahme

Außerdem wachse das Netzwerk - nicht zuletzt durch den Reparaturbon. Bereits jetzt gebe es "viele Neuanträge", sagt Neitsch. Und auch die bestehenden Mitglieder, die den Bon bisher nicht annehmen, würden zunehmend umdenken.

Viele hätten eine zu komplizierte Abwicklung bei zu geringen Erträgen befürchtet, doch "die Kundenzahl steigt, es werden also mehr werden". Mittelfristig hofft er auf 100 bis 200 Mitglieder im Netzwerk, die auch den Bon annehmen werden.

Zusätzlich komme man durch langsameres, organisches Wachstum länger mit dem zur Verfügung stehenden Budget aus.

Keine Werbung

Arsenovic kritisiert unterdessen nicht nur die Abwicklung über das Reparaturnetzwerk, sondern auch die im Vergleich zum breit getrommelten Gastro-Gutschein geringe Bewerbung des Reparaturbons: "Das bekommt ja keiner mit", bedauert er. "Ich hätte mir gewünscht, dass man hier gleich viel Herzblut hineinlegt wie in den Gastro-Gutschein."

Und tatsächlich: Gegen die - nur einen Monat nach Start der Aktion - 300.000 eingelösten Gastro-Gutscheine im Gegenwert von mehr als 10 Millionen Euro sehen die 4.000 nach zwei Monaten eingelösten Reparaturbons vergleichsweise mickrig aus.

Was andererseits nicht überrascht: Der Gastro-Gutschein wurde per Brief an jeden Wiener Haushalt verschickt und breit beworben - laut Recherchen der Plattform Dossier alleine in den ersten zehn Tagen um Kosten von zumindest 635.000 Euro - nur in Tageszeitungen.

Für die Bewerbung des Reparaturbons wurden laut Auskunft der zuständigen MA 22 (Umweltschutz) hingegen "keinerlei Finanzmittel aufgewendet". Begründung: Das Interesse der Bevölkerung am Reparieren sei sehr groß, zusätzliche Marketingmaßnahmen seien daher "nicht erforderlich".

