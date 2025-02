Die Krise brachte mehr Obdachlose in Österreich

Anrufen: Das Wiener Kältetelefon der Caritas ist bis Ende April rund um die Uhr erreichbar unter 01/480 45 53. Es gibt auch Kältetelefone in allen Landeshauptstädten, z.B. in Graz (0676/880158111), in Innsbruck (0512/21447) oder in Salzburg (0676/848210651). Alle Infos und Nummern finden Sie hier.

Spenden kann man etwa unter neunerhaus.at/spenden-kaelte oder unter wirhelfen.shop an die Caritas

Quartiere in Wien: Die Caritas stellt etwa ganzjährig mehr als 1.880 Beherbergungsplätze zur Verfügung, davon 357 Plätze in Notschlafstellen und in Chancenhäusern. Im Winter gibt es 1.000 zusätzliche Notquartiersplätze.