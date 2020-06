Wien ist Hotspot der Einbrecher

Die Bundeshauptstadt Wien bleibt Kriminalitäts-Hotspot. Während laut Kriminalstatistik in allen Bundesländern die Kriminalität rückläufig ist, treiben in Wien vor allem Einbrecher, Diebe und Straßenräuber die Zahlen in die Höhe.

Konrad Kogler, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, präsentierte Mittwoch die Kriminalstatistik für das Jahr 2013. Demnach ist die Zahl der Strafanzeigen bei der Polizei gegenüber 2012 von 548.027 Anzeigen auf 546.648 (–0,3 Prozent) gesunken. Allerdings gab es 16.548 Wohnungs- und Wohnhauseinbrüche, was einem bundesweiten Anstieg von 7,1 Prozent entspricht.

Auch die Zahl der Pkw-Diebstähle stieg wieder an (5141). Das ist auf die Bundeshauptstadt zurückzuführen. Denn Wien weist als einziges Bundesland mit 212.503 Strafanzeigen einen Anstieg von 4,7 Prozent aus. Alleine die Wohnungseinbrüchen nahmen um 10,1 Prozent zu.