Krebsvorsorge: Erneut Ärztin unter Betrugsverdacht

Neben den nicht befundeten PAP-Abstrichen entdeckte die WGKK bei der aktuell verdächtigten Ärztin auch andere Unregelmäßigkeiten. „Der Schaden für die Kassa beläuft sich insgesamt auf rund 40.000 Euro“, sagt Franz Schenkermayr, in der WGKK für Betrugsbekämpfung zuständig. Noch ist unklar, ob hinter den Unregelmäßigkeiten tatsächlich eine Bereicherungsabsicht steckt. „Die Patientendokumentation in der Ordination war sehr chaotisch“, schildert Schenkermayr. Die Ärztin könnte schlichtweg überfordert gewesen sein. Dafür spricht auch: In jenen Fällen, in denen Abstriche zwar gemacht, aber nicht weitergeleitet wurden, entstand kein finanzieller Benefit für die Ärztin.

Angesichts der beiden Fälle will die WGKK die Abrechnung für PAP-Abstriche künftig genauer kontrollieren.