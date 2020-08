Krebs-Gen-Analysen am AKH wurden doch nicht gestoppt

Mehr Tests als früher

Letztlich heißt es jedenfalls: Jede Frau, die zur Krebs-Hochrisikogruppe gehöre, könne sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gynäkologen wie bisher an die Ambulanz wenden.

Auch die Kritik, wonach das AKH keine Gentests an Patientinnen aus den Bundesländern durchführe, versucht sie zu entkräften. „Zwar gibt es auch in Linz, Graz und Innsbruck Zentren, wo diese Gentests durchgeführt werden. Aber wir nehmen natürlich auch Frauen aus den Bundesländern auf.“

Es würden zudem nicht weniger, sondern sogar mehr Tests durchgeführt: „Wir testen jetzt auch bereits erkrankte Frauen, weil wir ihnen eine Betreuung mit den Möglichkeiten der Präzisionsmedizin anbieten wollen“, so Kornek.

In Wien können sich Frauen mit einem potenziellen genetischen Brustkrebs-Risiko damit weiterhin an die Frauenklinik im AKH, an das Hanuschkrankenhaus sowie an die Gynäkologie an der Klinik Favoriten wenden.

Wie es zu der irreführenden Tonband-Auskunft, die so manche Anruferin telefonisch zu hören bekam, kommen konnte, sei noch zu klären, sagt Kornek. Man bedaure das Missverständnis.