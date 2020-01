Krankenhaus Nord: Sperre der Kinderabteilung sorgt für Empörung

Die Übersiedlung sei bestens geglückt, jetzt liege es an den Mitarbeitern, etwaige Fehlinformationen, die immer noch über das Krankenhaus Nord kursieren, im Familien- und Freundeskreis zu korrigieren. So lautete der Appell von Direktor Herwig Wetzlinger an die Mitarbeiter des Krankenanstaltenverbunds ( KAV) kurz vor Weihnachten in einer Videobotschaft.

Aktuell dürfte das etwas schwerfallen, sorgt doch die heute, Mittwoch, beginnende elftägige Sperre der Kinderabteilung mitten in der Grippesaison für massive Empörung. Wie berichtet, sei die temporäre Schließung laut KAV schon länger geplant gewesen und ermögliche jenen Mitarbeitern, die zu Weihnachten gearbeitet haben, einen Zeitausgleich.