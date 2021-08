Kranfahrer musste nach Hexenschuss aus großer Höhe gerettet werden

Ein Kranfahrer verständigte am Montag in der Donaufelder Straße in Wien-Floridsdorf die Rettung wegen starker Schmerzen. Die Wiener Berufsrettung und die Feuerwehr mussten den 40-Jährigen aus seiner Kabine retten, da er aufgrund eines Hexenschusses seine Arbeit nicht fortsetzten konnte.

Laut Feuerwehr musste der Mann mit Hilfe einer Teleskopmastbühne aus großer Höhe gerettet werden, vorher wurde noch behandelt, um die akuten Schmerzen in den Griff zu bekommen. Danach wurde er in ein Spital gebracht.