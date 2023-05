Volksschulen und Horte: Wien will mehr Geld von Eltern

Eltern, deren Kinder in eine Offene Volksschule gehen, also mit freiwilliger Nachmittagsbetreuung, müssen mit Mehrkosten von 130 Euro pro Jahr und Kind rechnen - der Tagessatz soll von 6,40 Euro auf 7,10 Euro pro Tag erhöht werden. Auch das Mittagessen, für das man derzeit durchschnittlich 5 Euro bezahlt, könnte teurer werden. Es sei "davon auszugehen, dass die Kosten (...) der Essenslieferanten ebenfalls erhöht werden", heißt es in dem Schreiben an die Mitglieder des Bildungsausschusses.

Für Obsorgeberechtigte mit geringem Einkommen bestehe aber weiter die Möglichkeit von Ermäßigungen. Verdient man bis zu 1.864,94 Euro bezahlt man gar nichts, Vollzahler wird man erst ab einem Einkommen von 3.502,22 Euro.

Forderung nach kostenloser Schule

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) beweise "damit einmal mehr, dass er vollkommen den Draht zu den Menschen verloren hat“, kommentiert das Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer. Die Türkisen nehmen das ein weiteres Mal zum Anlass, ihre Forderung nach einer kostenlosen Offenen Schule zu bekräftigen.

➤ Weiterlesen: ÖVP will Gratis-Essen an Offenen Volksschulen