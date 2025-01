Einige 100 Kormorane an Wiener Ufern gesichtet - auch im Stadtpark

von Raphael Altmann

Grundsätzlich hält sich der Kormoran ganzjährig in Wien auf. Die Kolonien die man aktuell in Wien vorfindet, sind aber sogenannte Durchzügler. Sie halten sich vermehrt an der Neuen- und Alten Donau, sowie in der Lobau auf. Dort kann man aktuell 200-300 Kormorane beobachten, die zu einer europäischen Unterart gehören, welche überwiegend im osteuropäischen Raum aktuell etwa 400.000 Brutpaare zählt.