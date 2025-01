Stunde der Wintervögel: Zähl mal, wer da zwitschert

Nicht alle, aber sehr viele Vögel sind auch im Winter da. Wie viele und welche – diesen Fragen geht die Aktion „ Stunde der Wintervögel “ auf den Grund. Zum 16. Mal ruft die Vogelschutzorganisation Birdlife Österreich am kommenden Wochenende dazu auf, eine Stunde lang Vögel im eigenen Garten, im Park oder vor dem Fenster zu zählen. Mit der Aktion, die neben Österreich auch in Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Serbien und der Slowakei stattfindet, möchte man ein möglichst genaues Bild von der winterlichen Vogelwelt in den Städten und Dörfern gewinnen.

Besuch aus dem Norden

Im Fokus stehen bekannte und oft weit verbreitete Arten wie Meisen, Finken, Sperlinge oder Drosseln. Wie viele Vögel, aber auch welche Vogelarten vermehrt in den Siedlungen zu beobachten sind, ist aber auch stark von der aktuellen Wetterlage abhängig. „Derzeit beobachten wir in ganz Österreich einen verstärkten Einflug von Bergfinken, teilweise Schwärme von bis zu 1.000 Individuen“, sagt Projektleiterin Evelyn Hofer. Der Finkenvogel mit seiner orangefarbenen Brust brütet in den Nadel- und Birkenwäldern Skandinaviens. Im Winter sucht er bevorzugt nach Bucheckern, was ihn oft bis nach Mitteleuropa führt. „Wir sind gespannt, ob uns die Bergfinken auch am Zählwochenende einen Besuch in den Gärten abstatten – und wenn ja, wie viele von ihnen wohl zu sehen sein werden“, so Hofer.