Rudis wunderbare Reise durch Europa

Aus dem Ei schlüpfte Rudi in einem Horst im Bezirk Korneuburg im Weinviertel in Niederösterreich. 2023 verließ er seine Heimat, diese Woche landete der junge Kaiseradler im Burgenland . Dazwischen liegt eine geradezu unglaubliche Reise quer durch Europa.

Zwölf Länder besuchte Rudi und legte dabei 30.000 Flugkilometer zurück. Dass man das so genau weiß liegt an dem Engagement der Vogelschutzorganisation Birdlife, die Kaiseradler mit GPS-Sendern ausstattet. Die kleinen, nur wenige Dutzend Gramm schweren Geräte, die der Vogel an einer Art Rucksack trägt, ermöglichen es den Greifvogelexperten, ihn punktgenau zu verfolgen. Insgesamt wurden bisher mehr als 50 Jungadler am elterlichen Horst kurz vor dem Flüggewerden mit Sendern ausgestattet. Durch die so gesammelten Daten konnte man nicht nur die unglaubliche Wanderlust der Adler nachweisen, auch Gefährdungsursachen wie illegale Verfolgung durch den Menschen werden so erkannt.