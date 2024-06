Weinviertel: Erneut Kaiseradler vergiftet aufgefunden

Der Verdacht wurde nun bestätigt: Nachdem Infektionskrankheiten wie die Vogelgrippe oder das West-Nil-Virus ausgeschlossen werden konnten, ergab die toxikologische Untersuchung Carbofuran als Todesursache. Ein Stoffe, der früher als Pestizid im Einsatz war, aber seit 2008 in der EU verboten ist. Grund: seine hohe Giftigkeit für Wirbeltiere - und den Menschen.

"Spitze des Eisbergs"

Doch das Pestizid kommt nach wie vor illegal zum Einsatz gegen Aasfresser und Beutegreifer und ist deshalb eine häufige Todesursache bei Adlern.

„In Österreich werden besonders viele Fälle von Wildtierkriminalität in den Niederungen des Ostens und Oberösterreichs entdeckt“, erklärt Johannes Hohenegger: „Die heuer bekannt gewordene Vergiftungen eines Seeadlers bei Neusiedl am See (Bgld) sowie eines Rotmilans bei Rechnitz (Bgld) und der Abschuss eines Kaiseradlers im Marchfeld (Nö) stellen neben diesem Vergiftungsfall am Wagram die traurige Spitze des Eisbergs dar.“