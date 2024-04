Biodiversität: Studie in niederösterreichischen Auen

Die Nationalparks sind in Österreich so etwas wie die Brutstätte der Artenvielfalt – sowohl was die Pflanzen- als auch die Tierwelt anbelangt. Am Beispiel des streng geschützten Seeadlers wird das besonders deutlich.

Eine neue Studie unter Beteiligung der Umweltschutzorganisationen WWF und BirdLife Österreich hat sich der Lebensweisen und vor allem der Lebensräume der Könige der Lüfte angenommen. Wie die Ergebnisse zeigen, fliegen die gefährdeten Adler besonders auf die Natura-2000-Schutzgebiete. Als wichtigste Hotspots für die Aufzucht ihres Nachwuchses haben sich die niederösterreichischen March-Thaya-Auen mit den angrenzenden Gebieten in Tschechien und der Slowakei sowie die Donau-Auen östlich und westlich von Wien herauskristallisiert.

Für die Studie wurden die gesammelten Sendedaten von 38 Seeadlern zwischen 2015 und 2022 wissenschaftlich ausgewertet und interessante Erkenntnisse daraus gewonnen. Es hat sich ergeben, dass die Naturschutzgebiete ihrem Namen voll gerecht werden. „Vor allem Feuchtgebiete, Gewässer und an Feuchtlebensräume angrenzende Laubwälder scheinen bei den Tieren beliebt zu sein“, erklärt Remo Probst, Greifvogelexperte bei BirdLife Österreich.