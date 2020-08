Kontrollen gegen "Roadrunner": 110 km/h in 30er-Zone

Am Montag führte die Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei Aktionen gegen die "Roadrunner-Szene" durch. Deswegen kam es zu Radar-Kontrollen in Hernals, Währing und in Döbling.

In der Amundsenstraße fielen zwei Lenker besonders auf: In der dortigen 30er-Zone wurden deren Autos mit 101 und 110 km/h geblitzt. Beide Lenker wurden angezeigt und müssen mit dem Entzug ihrer Führerscheine rechnen.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen in vier Stunden mehr als 200 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen.