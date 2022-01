Komodowarane feierten im Haus des Meeres Geburtstag

In der Silvesternacht 2016/17 geboren, haben die drei Komodowarane "Chaos", "Hurricane" und "Godzilla" nun im Wiener Haus des Meeres ihren fünften Geburtstag gefeiert. Die drei Brüder, die im Zoo Prag geschlüpft waren und im Sommer 2018 nach Mariahilf übersiedelt sind, bekamen mit Geschenkpapier umwickelte und mit Futter gefüllte Pakete in ihr Gehege gestellt. Das diene auch dazu, die intelligenten Reptilien geistig zu beschäftigen, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Die Tiere gelten als eine der Hauptattraktionen im Haus des Meeres. Bei ihrer Ankunft wogen die drei Brüder gerade mal zweieinhalb Kilo, inzwischen bringen sie bei einer Körperlänge von gut zweieinhalb Metern knapp 40 Kilogramm auf die Waage. In ihrem natürlichen Lebensraum Indonesien gilt die weltweit größte Echse bedingt durch Klimawandel und den dadurch einhergehenden Lebensraumverlust sowie Nahrungsknappheit als gefährdet, berichtete der Zoo.