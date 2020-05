Neustart für Otto-Wagner-Spital empfohlen

Allerdings soll das gesamte Otto-Wagner-Spital bis 2020 absiedeln. Daher müsse für das gesamte Areal ein Nutzungskonzept erstellt werden, empfiehlt die Kommission, die auch fordert, dass das gesamte Areal in öffentlicher Hand bleiben muss. Nur so sei sichergestellt, dass das denkmalgeschützte Areal nicht filetiert wird.

Vizebürgermeisterin Vassilakou will die Empfehlungen der Kommission unterstützen, weist aber darauf hin, dass es für das Areal eine Entscheidung der gesamten Stadtregierung brauche. „Es gibt kaum ein Ressort, das nicht betroffen ist“, sagt Vassilakou. Sie will das Areal in öffentlicher Hand halten. „Ich persönlich bin gegen Grundstücksverkäufe, allerdings muss man diese Entscheidung gemeinsam mit dem Regierungspartner treffen“. „Wichtig sei, dass das Testplanungsverfahren rasch starte. „In der Zeit kann die Regierung beraten.“

Die Bürgerinitiative ist über die Vorschläge gespalten. Während sich einige für moderate Neubauten erwärmen könnten, ist etwa Gerhard Hadinger weiter dagegen: „Durch die Absiedelung werden 53 Pavillons frei, da sollte man sich dort die Nutzung überlegen, bevor man neue Wohnungen baut.“