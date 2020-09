Kokain- und Cannabisdealer in U-Bahn-Nähe festgenommen

Ein 28-jähriger Mann soll am Mittwoch in der Jägerstraße in Wien-Brigittenau einem verdeckten Ermittler der Wiener Polizei mehrere Päckchen mit Kokain verkauft haben. Der Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität nahm den Nigerianer daraufhin fest. Da sich der Verdächtige zudem trotz aufrechten Einreiseverbots in Österreich aufhält, wurde er nach dem Fremdenrecht angezeigt.

Festnahme

Ebenso am Mittwoch konnten Ermittler des Landeskriminalamtes einen 23-jährigen mutmaßlichen Dealer in Wien-Josefstadt festnehmen. Der russische Staatsangehörige wurde im Vorfeld beim Handel mit Cannabis beobachtet.

Die Festnahme erfolgte daraufhin im Nahbereich der U-Bahnstation Josefstädter Straße. Bei der Einvernahme zeigte sich der Tatverdächtige geständig und gab weitere Straftaten im Suchtmittelmilieu zu. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

