Kohlenmonoxid-Gefahr bei Gasthermen: Fünf lebensrettende Tipps

Eine junge Frau starb am Samstagabend aufgrund einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Während des Duschens dürfte die Kohlenstoffmonoxid-Konzentration im Badezimmer der Wohnung in der Oberen Bahngasse in Wien-Landstraße dermaßen schnell angestiegen sein, dass die junge Frau zusammenbrach, noch bevor sie die Türe öffnen konnte.