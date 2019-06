Warum Wiener nach Gasunfällen nach Graz gebracht werden müssen

Mit den heißen Temperaturen häuft sich wieder die Zahl lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Vergiftungen, die unter anderem durch unsachgemäß gewartete Gasthermen ausgelöst werden können. Erst am Pfingstmontag wurden fünf Personen in einer Wohnhausanlage auf der Wieden verletzt.

Ein 14-jähriges Mädchen sogar so schwer, dass es, wie berichtet, mit dem Hubschrauber ins LKH Graz gebracht werden musste. Dort gibt es österreichweit die einzige Druckkammer, mit der Patienten mit schweren CO-Vergiftungen behandelt werden können.

Zur Erklärung: Das eingeatmete CO bindet sich an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin, dadurch wird seine Fähigkeit, lebenswichtigen Sauerstoff zu transportieren, massiv eingeschränkt.

In der Druckkammer müssen die Patienten reinen Sauerstoff einatmen. Der erhöhte Druck sorgt dafür, dass er wieder leichter vom Körpergewebe aufgenommen wird, das schädliche CO wird hingegen abgeatmet. Auch Patienten nach Tauchunfällen werden in solchen Anlagen behandelt, um schwere Langzeit-Schäden zu verhindern.