Wien: Kohlenstoffmonoxid-Unfall endet für Jugendlichen tödlich

Ein Kohlenmonoxid-Unfall ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Margareten für einen Jugendlichen tödlich ausgegangen. Die Eltern fanden ihren 16-jährigen Sohn leblos im Badezimmer liegend, als sie nach Hause kamen. Das berichteten die Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr und der Berufsrettung, Christian Feiler und Daniel Melcher.

Laut Feiler hatten die Eltern gegen 23.30 Uhr die Einsatzkräfte kontaktiert. Während Rettungsmitarbeiter den Jugendlichen ins Freie brachten und dort zureanimieren versuchten, begannen die Feuerwehrleute mit der Kontrolle von weiteren Wohnungen in dem Gebäude in der Margaretenstraße. Einige Appartements wurden gewaltsam geöffnet, in eine Wohnung drangen die Feuerwehrleute über eine Drehleiter ein. Die Reanimation blieb unterdessen erfolglos, der 16-Jährige war noch am Einsatzort gestorben.

Gastherme und mobile Klimaanlage - keine gute Kombination

Feiler zufolge entdeckten die Feuerwehrleute in der Unfallwohnung eine Gastherme sowie ein mobiles Klimagerät. Dessen Betrieb dürfte in Verbindung mit der Therme zu dem Unfall geführt haben. Der Feuerwehrsprecher warnte daher vor dem Betrieb solcher Klimageräte im Sommer in Verbindung mit Gasthermen. Thermen seien unter normalen Umständen absolut sicher.

Probleme können allerdings auftreten, wenn die Thermen oder die Rauchfänge schlecht gewartet sind oder es besonders heiß ist und Ventilatoren die Luft aus der Wohnung saugen - etwa durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder eben eines mobilen Klimageräts.