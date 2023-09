Patient in Klinik Donaustadt lag auf dem Fußboden

Die Versorgung der Station hänge generell „am seidenen Faden“, das Personal könne nicht mehr, heißt es in dem Bericht weiter. Vor allem der Mangel an Pflegekräften habe ein besorgniserregendes Niveau erreicht.

Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) bestätigt die kritische Situation. „Zusätzlich zu den ’geplanten’ Ausfällen kam es in letzter Zeit auch zu einigen Akut-Ausfällen, die am Montag zu einer Überlastungsanzeige des Pflegepersonals geführt haben“, heißt es in einer der Kronen Zeitung übermittelten Stellungnahme.