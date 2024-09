Klimaneutralität 2040: Wien bekommt jetzt eigenes Klimagesetz

Es ist fix: Wien bekommt ein eigenes Klimagesetz . Wie bereits von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vor wenigen Tagen angekündigt, geht Wien jetzt mit einem eigenen Klimagesetz in Vorlage.

Damit ist Wien das erste Bundesland in Österreich, das ein solches Gesetz aufstellt. Die rot-pinke Stadtregierung stellte am Donnerstag den Entwurf vor, der Mitte September in Begutachtung geht.

Klimaneutralität 2040 als Ziel

Mit dem Gesetz soll nicht nur ein verbindlicher Rahmen geschaffen werden, sondern es wird auch die Klimaneutralität Wiens bis 2024 festgelegt. "Wir brauchen dringend bundesgesetzliche Maßnahmen. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir das machen, was wir in Wien tun können", erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Wien trage die Enkel-Verantwortung, also die Verantwortung für die nächsten Generationen.

Seit 1.350 gebe es kein Klimagesetz in Österreich, so der Stadtrat weiter: "Und der Bund ist weiter säumig."

Doch was bedeutet das für Wien?