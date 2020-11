Klimaaktivisten blockierten Brücke über Südosttangente in Wien

Pünktlich um 6 Uhr früh starteten Klimaaktivisten des Bündnisses #DannibleibtWien eine Blockade der Laxenburgerstraße auf Höhe der Südosttangente. Die Aktivisten wollen ein Zeichen gegen die Rodung des Dannröder Forstes in Deutschland setzen, so das Bündnis in einer Aussendung.

Warum die Aktion gerade in Wien gestartet wurde, hat mit dem Bauunternehmen zu tun, welches die Autobahn in dem Gebiet in Deutschland durchführt. Das österreichische Bauunternehmen wird von den Aktivisten aufgefordert, die Rodungen für die neue Autobahn A49 zu stoppen.

"Es kann nicht sein, dass in Zeiten der Klimakrise immer noch Wälder abgeholzt werden, um fossile Infrastruktur, in Form von Autobahnen, in den Boden zu gießen", so Aktivistin Tanja Gruber.