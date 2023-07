Klima-Aktivisten kündigen in Wien Sommerpause an

Diese dürfte die auch diesmal wieder zahlreichen verärgerten Autofahrern, die mit Hupkonzerten auf die Klebeblockaden reagierten, freuen: Vorerst soll es sich nämlich um die letzte große Aktion in Wien handeln. Tägliche Blockaden seien bis Schulbeginn in der Bundeshauptstadt nicht mehr geplant. "Wir warten jetzt ab, ob die Politik reagiert, sonst sind wir im September zurück", kündigte Aktivistin Martha Krumpeck an.

Untätig dürfte die "Letzte Generation" aber auch bis dahin nicht sein: Die größeren Protestaktionen sollen nun in die restlichen Bundesländer verlegt werden. Kleinere Maßnahmen, etwa der Einsatz von Farbe oder das Unterbrechen von Veranstaltungen, könnten in der Bundeshauptstadt aber weiter stattfinden, wie am Dienstag betont wurde. Aktivist David Sonnenbaum meinte, man werde mit kreativen Protestformen überraschen.