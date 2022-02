Kletter-Einlage am Riesenrad: Großeinsatz für Exekutive im Prater

Aufregung am Samstag kurz vor 22 Uhr im Wiener Prater. Am Riesenrad kletterte eine nur mit T-Shirt und Hose bekleidete Person in rund 60 Metern Höhe an den Streben herum, rief unverständliche Parolen und ließ sich dann an einer der Speichen bis zum Boden herunter gleiten. Der Mann dürfte betrunken gewesen sein. Polizei, Rettung und Feuerwehr standen im Einsatz.