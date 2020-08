"Klasse Hasse": Die Lerchenfelderstraße hat ihren Würstelstand wieder

von Adrian Zerlauth

Ein junger Mann läuft über die Lerchenfelderstraße auf einen Würstelstand zu. Schon von Weitem ruft ihm der Mann hinter dem Grill entgegen: "Servas Daniel, was darf ich dir heute Gutes tun?". Über dem Stand hängen die bunten Luftballons von der Eröffnung. Denn die Lerchenfelder Straße hat ihren Würstelstand wieder.

60 Jahre lang stand unter den großen Bäumen vor der Lerchenfelderkirche der Würstelstand "Klasse Hasse". Im Mai 2018 rammte eine ältere Autofahrerin den Stand und beschädigt ihn so schwer, dass ihn der damalige Besitzer nicht mehr retten konnte. Doch jetzt gibt's in Altlerchenfeld wieder Waldviertler, Käsekrainer und Lerberkäse.

Der junge Mann bestellt Bratwürstel - mit viel scharfem Senf - und ein Bier. "In dem Grätzel genießt du hohes Ansehen, weil du den Würstelstand wieder aufgemacht hast", sagt er zum Standbesitzer. Und eine Frau, die gerade in Alufolie gewickelten Leberkäse in ihre Einaufstasche packt, stimmt ihm zu: "Der Würstelstand hier hat uns sehr gefehlt. Es ist schön, dass er wieder da ist."