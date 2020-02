Florian Holzers Top5: Würstelstände

1 BITZINGER

Der Würstelstand bei der Albertina gilt würstelmäßig als die erste Adresse Wiens, was natürlich primär an der grandiosen Location liegt. Aber auch das Design des Standels ist speziell (Staatspreis!) und beim Getränke-Angebot gibt man sich keine Blöße – Craftbier bis Schampus.



Wien 1, Albertinapl. 1,

Tel: 0664/886 22 428,

Mo-So 8-4,

www.bitzinger-wien.at



2 ZUM SCHARFEN RENÉ

Der speziellste Würstelstand Wiens: Der Besitzer hat eine Ausbildung im Bristol genossen, die Käsekrainer ist mit feinstem Bergkäse gefüllt, die „Haaße“ kommt in Rinderfond auf Temperatur, zur Frankfurter gibt’s Kren. die Currysauce ist selbst gemacht.



Wien 1, Schwarzenbergpl. 15,

Tel: 0699/179 99 888,

Mo 11-19, Di-Fr 11-4, Sa 21-4,

www.zumscharfenrene.com



3 WIENER WÜ

Der Newcomer in der Range: Vorigen Juni übernahmen zwei Würstelstand-Quereinsteiger den legendären Stand neben dem Pfeilheim. Speziell: Das Brot ist vom Gragger, die Würste sind zum Teil bio, die Bosna ist top und es gibt original Augustiner aus Mülln!



Wien 8, Pfeilg. 1/Strozzig.,

Di, Mi 11.30-24, Do-Sa 11.30-4,

www.wienerwü.at



4 HOHER MARKT

Seit Jahrzehnten eine unerschütterliche Säule der Wiener Nacht-Gastronomie. Die Szene im Bermudadreieck mag sich geändert haben, der Hohe Markt-Würstelstand eigentlich kaum: korrekt gebratene Würste und ein großes Angebot an Bieren.



Wien 8, Hoher Markt,

Tel: 0676/667 34 64,

Mo-Do 9-4, Fr, Sa 9-6, So 9-5 Uhr



5 ALLES WALZER ALLES WURST

Noch eine Legende, denn hier wurde in den 80ern die Käsekrainer erstmals gegrillt. Mittlerweile hat der Stand ein atemberaubendes Spektrum, vor allem bei Currywürsten mit scharfer Sauce. Der Location-Nachteil wird hier mit Originalität wettgemacht.



Wien 10, Quellenstr. 84/Quellenpl.,

Mo-So 8-5,

www.facebook.com/alleswalzer.alleswurst



